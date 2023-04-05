Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den final kararı! Haziran ayında sona erecek - Son Dakika
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den final kararı! Haziran ayında sona erecek

05.04.2023 09:41

Büyük bir beğeniyle takip edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin final tarihi açıklandı. Dizi, herhangi bir aksi durum gerçekleşmezse 1 Haziran Perşembe günü final yapma kararı aldı.

Başrollerini Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk ve Sercan Gülbahar'ın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, geçtiğimiz sene temmuz ayında ekrana gelmeye başladı. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin final tarihi belli oldu.

HAZİRAN AYINDA FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi için yeni bir değişiklik olmazsa planlanan final tarihi 1 Haziran Perşembe günü olacak. Buna göre dizinin final bölüm sayısı ise arefe günü yayın olup olmayacağına göre 40 ya da 41 olacak. Finale sayılı günler kalan dizide neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

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Son Dakika Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den final kararı! Haziran ayında sona erecek - Son Dakika


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