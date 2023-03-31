Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncuları Ertan Saban, Devrin Özkan ve Sercan Gülbahar bir video çekerek takipçilerine yeni bölümün yayınlanacağını hatırlattı. Ertan Saban'ın videodaki hali ise tepki çekti.
Rol arkadaşlarıyla video çekerek yeni bölümün bu akşam yayınlanacağını duyuran Devrim Özkan, kamerayı bir ara partneri Erkan Saban'a çeviriyor. O anlarda sigara içen Saban ise "Hayırlı ramazanlar" diyor. Saban'ın sigara varken söylediğinden dolayı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncunun sigara varken "Hayırlı ramazanlar" demesine tepki gösteren kullanıcılar diziye izlemeyeceklerini söyledi. Oyuncunun dinle alay ettiğini söyleyen bazı kullanıcılar, "Dine saygı göstermeyen sözde sanatçıları izlemeyin" dedi.Devrim Özkan, gelen tepkilerin ardından videoyu sildi.
Son Dakika › Magazin › Elinde sigarayla 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki büyük - Son Dakika