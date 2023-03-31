Elinde sigarayla "Hayırlı Ramazanlar" diyen Ertan Saban'a tepki büyük - Son Dakika
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Elinde sigarayla "Hayırlı Ramazanlar" diyen Ertan Saban'a tepki büyük

31.03.2023 16:47

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncu Ertan Saban'ın elinde sigara varken, "Hayırlı ramazanlar" demesi sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. Oyuncunun yer aldığı diziyi izlememe kararı alanlar, "Bu yaptığın saygısızlık" yorumunda bulundu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncuları Ertan Saban, Devrin Özkan ve Sercan Gülbahar bir video çekerek takipçilerine yeni bölümün yayınlanacağını hatırlattı. Ertan Saban'ın videodaki hali ise tepki çekti.

DAVRANIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Rol arkadaşlarıyla video çekerek yeni bölümün bu akşam yayınlanacağını duyuran Devrim Özkan, kamerayı bir ara partneri Erkan Saban'a çeviriyor. O anlarda sigara içen Saban ise "Hayırlı ramazanlar" diyor. Saban'ın sigara varken söylediğinden dolayı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Elinde sigara varken 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki yağıyor

TEPKİLERDEN SONRA VİDEOYU SİLDİ

Oyuncunun sigara varken "Hayırlı ramazanlar" demesine tepki gösteren kullanıcılar diziye izlemeyeceklerini söyledi. Oyuncunun dinle alay ettiğini söyleyen bazı kullanıcılar, "Dine saygı göstermeyen sözde sanatçıları izlemeyin" dedi.Devrim Özkan, gelen tepkilerin ardından videoyu sildi.

Elinde sigara varken 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki yağıyor
Elinde sigara varken 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki yağıyor
Elinde sigara varken 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki yağıyor
Elinde sigara varken 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki yağıyor
Elinde sigara varken 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki yağıyor
Elinde sigara varken 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki yağıyor
Elinde sigara varken 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki yağıyor
YORUMLAR (5)
  • haydar topçu: Avrupa ülkesindeyis Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Metro Tesisat: Saygısız hatsiz hata bizde böyle insanları adam yerine koyup izliyoruz Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
  • Hakan Uzuner: Fransada oruç tutan futbolculara iftar arası yasaklandı diyen bir haber vardı. Ordaki kafa neyse bunlarda aynı hiç bir farkı yok. Kıyamete kadar dine ve inananlara saldırı bitmeyecektir. Zalimler ve kafirler için yaşasın cehennem... Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Elinde sigarayla 'Hayırlı Ramazanlar' diyen Ertan Saban'a tepki büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elinde sigarayla "Hayırlı Ramazanlar" diyen Ertan Saban'a tepki büyük - Son Dakika
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