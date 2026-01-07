Kadirli'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Berzan G'nin kullandığı otomobil, Harkaçtığı mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
