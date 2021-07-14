Kadirli'de yaz spor okulu açıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Bal da çocukların yaz spor okulunda güzel vakit geçireceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan , Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 14 branşta açılan spor okuluna 298 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, belediye, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yaz spor okulu törenle başladı.

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