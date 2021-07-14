Kadirli'de yaz spor okulu açıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, belediye, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yaz spor okulu törenle başladı.
Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 14 branşta açılan spor okuluna 298 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdikleri sportif faaliyetlerin yeniden başladığını belirten Tarhan, sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini aktardı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Bal da çocukların yaz spor okulunda güzel vakit geçireceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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