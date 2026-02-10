Kadirli Pazarında Yüksek Fiyat Tepkisi - Son Dakika
Kadirli Pazarında Yüksek Fiyat Tepkisi

10.02.2026 12:19
Osmaniye Kadirli'de semt pazarındaki armut 50, nar 66 lira. Emekliler fiyattan şikayetçi.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında büyüklüğüne göre bir armutun fiyatı 50, narınki ise 66 liraya kadar çıkıyor. Emekli bir yurttaş, "Bu armut ile nar bahçesinde ne kadar? Bahçesinde mesela adam 5 liraya, 10 liraya almıyor, buraya getiriyor 60 liraya veriyor. O zaman burada da düşük olması lazım bunun. Ben bu fiyata alamam. Çünkü maaşım yetmiyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine semt pazarına gelen vatandaşlar bazı ürünlerin fiyatının yüksek olmasına tepki gösterdiler. Büyükçe bir adet narın 66 lirayı, armutun ise 50 lirayı bulmasına tepki gösteren bir vatandaş "Bu altın mı? Altın olsa bu kadar pahalı olmaz. Almam mümkün değil, yüzüne bakar kaçarım" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise "Hanım isterse alırım, benim canım isterse alamam" dedi.

Emekli bir kent sakini ise aylıklarının yetmediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Biz SSK emeklisini bu duruma düşüren iki tane yanlış uygulama var; birisi intibak, ikincisi kök maaş uygulaması. İntibak uygulaması ile SSK emeklisi en zor şartlarda yaşıyor. O zamanın çalışma bakanı neden yaptıysa bir intibak uygulaması yaptı. Bu intibak uygulamasını 2000 yılından önce emeklilerin maaş bağlama oranını yüzde 70 yaptı. Bundan emekli faydalanmadı, bundan milletvekilleri faydalandı. Emekli maaşı nerede kaldı, milletvekillerin emekli maaşı nereye çıktı? Önce bunu bilmek lazım."

Bu armut ile nar bahçesinde ne kadar? Bahçesinde mesela adam 5 liraya, 10 liraya almıyor, buraya getiriyor 60 liraya veriyor. O zaman burada da düşük olması lazım bunun. Ben bu fiyata alamam. Çünkü maaşım yetmiyor. Yarın bayram gelecek, ramazan ayı gelecek, alamayacağız. Neden? Her şey iki katına çıktı. Kurban gelecek, kurbanlığımızı alamayacağız, her şey iki katına çıktı. Devlet ikramiye veriyor, bize ikramiye vermesin bizim hak ettiğimiz maaşı versin. 2014 yılından önce emekli asgari ücretin brüt maaşını alıyordu. İntibak uygulaması ile emeklinin maaşı asgari ücretlinin altında kaldı."

Kaynak: ANKA

