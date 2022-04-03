Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı

03.04.2022 07:52

- Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı Kağıthane Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine ilk gün iftarı düzenlendi.

- Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine ilk gün iftarı düzenlendi. Merkez Mahallesi Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına; Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, siyasetçiler, STK temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiası, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan davetliler Ramazan'ın manevi iklimini aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçede bu Ramazan gerçekleştirilecek etkinlikleri davetlilerle paylaştı: "Hatırlayacaksınız ki her Ramazan, etkinliklerimizi Hasbahçe'de yapardık. Bu Ramazan, Kağıthane'deki etkinliklerin adresini daha güzel bir yere taşıyoruz. Yeni Kağıthane Meydanımızda, her akşam iftardan sonra Ramazan'ın manasına uygun en özel programları; siz kıymetli hemşehrilerimizle buluşturacağız. Ramazan'ın birlik ve beraberlik iklimini en çok çocuklarımız hissetsinler istiyoruz. Her akşam çocuklarımıza özel programlarımız olacak. Cuma ve cumartesi akşamları yetişkinlere özel söyleşi, dinleti ve gösterilerle Kağıthane Meydanı'nı dolduracağız. Aynı semaya el açıp, aynı duaya hep birlikte amin diyeceğiz. Rabbim, ibadet ve dualarımızı kabul buyursun."

İhtiyaç sahipleri unutulmadı

Ramazan'ın sadece aç kalmak değil; aç olanın halinden anlamak olduğunu ifade eden Başkan Öztekin, ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine gerekli gıda desteğinin ulaştırıldığını söyledi.

Camiler Ramazan'a hazırlandı

Ramazan öncesi ibadet yerlerinde gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Öztekin; " Malumunuz pandemi henüz tam olarak bitmiş değil. Bu hassasiyetle; tüm cami ve mescitlerimizin detaylı temizlik sonrası dezenfektesini yaptık." dedi.

(AA- ÖFY-GD)

Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı
Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı
Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı
Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı
Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı
Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika


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