Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi

29.01.2026 19:05
İstanbul Kağıthane'de cezaevi nakil aracı devrildi, 19 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

(ANKARA) - İstanbul Kağıthane'de İl Jandarma Komutanlığına ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, 19 yaralının tedavilerinin sürdüğünü açıklarken, "Kazada ağır yaralanan 2 jandarma personelimizin durumları, hastanede yapılan müdahalenin ardından stabil hale gelmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait cezaevi nakil aracının İstanbul'un Kağıthane ilçesinde devrilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait hükümlü/tutuklu nakil aracı, sevk esnasında Kuzey Marmara otoyolu üzerinde seyir halindeyken trafik kazası geçirmiştir. Kazada, araçta bulunan şoför, jandarma personeli ile hükümlü/tutuklular dahil olmak üzere yaralananların tamamı hastaneye sevk edilmiş olup, herhangi birinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ceza infaz kurumu personelimize, jandarma personeline ve hükümlü/tutuklulara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ayrıntılar paylaşıldı:

"29.01.2026 Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 19 kişinin tedavileri devam etmektedir. Kazada ağır yaralanan 2 jandarma personelimizin durumları, hastanede yapılan müdahalenin ardından stabil hale gelmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA

