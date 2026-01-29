Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi - Son Dakika
Kağıthane'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi

29.01.2026 20:21
Burhanettin Duran, kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Kağıthane'de, seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait, içerisinde jandarma ve kurum personeli ile hükümlü ve tutukluların bulunduğu ring aracının kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: AA

