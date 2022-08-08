KAĞITHANE'DE CAMDAN DÜŞEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE CAMDAN DÜŞEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

08.08.2022 16:31
KAĞITHANE'DE CAMDAN DÜŞEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

KAĞITHANE'de evinin camını silerken 5. kattan düşen üç çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

KAĞITHANE'de evinin camını silerken 5. kattan düşen üç çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kağıthane Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Evde temizlik yapan Gül Dalkıran(41), camları silerken dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gül Dalkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yeri inceleme çalışmaları yaptı. Eşinin düştüğünü haber alarak gelen Mehmet Dalkıran, hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 3 çocuk annesi Gül Dalkıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Hürriyet Mahallesi, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE CAMDAN DÜŞEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE CAMDAN DÜŞEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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