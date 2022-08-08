Olay, saat 14.30 sıralarında, Kağıthane Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Evde temizlik yapan Gül Dalkıran(41), camları silerken dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gül Dalkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yeri inceleme çalışmaları yaptı. Eşinin düştüğünü haber alarak gelen Mehmet Dalkıran, hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 3 çocuk annesi Gül Dalkıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Hürriyet Mahallesi, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAĞITHANE'DE CAMDAN DÜŞEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.