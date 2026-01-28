Kağıthane\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yokuş aşağı kontrolü kaybedilen bir otomobil, hızla ilerledikten sonra park halindeki araçlara, ardından bir binanın doğal gaz kutusuna çarparak takla attı. Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Tarçın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.O., idaresindeki 59 AH 748 plakalı otomobil yokuş aşağı ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra bir binanın doğal gaz kutusuna da çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken sızan doğal gaz ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Kaza öğlen saatlerinde yaşansaydı facia olurdu"

Mahalle sakinlerinden Veysel Kandil, "Allah'tan çocuk yoktu. Çocuklar buralarda oyun oynardı. Sabah erken saatlerde olduğu için burada kimse yoktu. Kaza öğlen saatlerinde yaşansaydı facia olurdu. Kötü kaza oldu, sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Doğal gaz patladığı için oldukça koku vardı ekipler müdahale etti. Burası tehlikeli bir yokuş" dedi. - İSTANBUL