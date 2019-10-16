Son Dakika Haberleri: Kağızman'da okul servisleri denetlendi
Son Dakika Güncel Kağızman'da okul servisleri denetlendi

Kağızman'da okul servisleri denetlendi

1 saat önce

Kağızman'da trafik polisleri, öğrenci servislerini denetledi.

Kağızman'da okul servisleri denetlendi, System.String[]

Kağızman'da trafik polisleri, öğrenci servislerini denetledi.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim ve öğretim yılının başlamasından bu yana okul servis araçlarında denetim yapıyor.

Denetimlerde, servislerde emniyet kemeri kullanımı, araçların stop lambaları ile kapasite üzerinde öğrenci taşınması ve evrakları kontrol eden ekipler, belgeleri eksik olan sürücülere ceza işlem uyguluyor.

Ekiplerin okul servisine yönelik denetim çalışması devam edecek.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kağızman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen, koğuşlarındaki çöpü dökmeyen öğrencilere zorla çöpleri yedirdi
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağızman'da okul servisleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]