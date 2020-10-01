Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.
İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kağızman Kaymakam İshak Çınar, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Garnizon Komutanı Binbaşı İlker Kar, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Yıldız, 1 Ekim 1920'de Kağızman'ın düşman işgalinden kurtulduğunu anımsatarak, "Bu mücadelede hayatlarını kaybedenleri rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.
Ardından protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı - Son Dakika