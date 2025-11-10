Kahramankazan, Ulu Önder'i Andı

(ANKARA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında Kahramankazan'da anma programı düzenlendi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine yön veren, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet eden eşsiz bir liderdir. Atatürk'ün ilke ve devrimleri bizlere her zaman ışık tutacak, yol göstermeye devam edecektir" dedi.

10 Kasım'da Kahramankazan'da düzenlenen anma programına Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Başkan Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve bayraklar göndere çekildi. Öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler, törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından sahnelenen "Atatürk'ü Anlamak" adlı gösteri ise büyük beğeni topladı. Törenin sonunda katılımcılar, açılan sergi alanını gezdi.

Çırpanoğlu, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine yön veren, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet eden eşsiz bir liderdir. Atatürk'ün ilke ve devrimleri bizlere her zaman ışık tutacak, yol göstermeye devam edecektir" diye konuştu.