Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

05.02.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Görgel mesajında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri tekrar rahmetle yad ettiklerini belirterek, yaşanan büyük felaketin insanlar arasındaki dayanışma ruhunun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Devletin gücü ve milletin iradesi sayesinde Kahramanmaraş'ın bugün küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Görgel, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Görgel, şehrin her geçen gün daha güçlü bir şekilde ayağa kalktığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yaşanan büyük deprem, sadece Kahramanmaraş'ı değil, ülkemizin 11 ilini derinden etkiledi. On binlerce canımızı kaybettik, yüz binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Ancak millet olarak böylesine büyük bir yıkım karşısında örnek bir dayanışma sergiledik. Felaketin ardından devlet tüm kurumlarıyla sahaya indi ve şehirde tarihi ölçekte bir toparlanma süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu irade sayesinde Kahramanmaraş'ta konut projelerinden ticaret alanlarına, altyapı yatırımlarından sosyal yaşam alanlarına kadar çok yönlü bir dönüşüm hamlesi hayata geçirildi. Kaybettiğimiz her bir can, bu şehrin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Deprem şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, geride kalan ailelerimizin yanında olmak ve onların acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kahramanmaraş'ı sadece eski haline döndürmek değil, daha dirençli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek hedefiyle hareket ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kahramanmaraş, Fırat Görgel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:12
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
19:09
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:21:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.