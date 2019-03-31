Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

3 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Coşkun Aydın kazandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Coşkun Aydın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Coşkun Aydın 14 bin 917, İYİ Parti adayı Ramazan Koca 8 bin 952, BBP adayı Ali Kıraç 5 bin 722 oy aldı.

-Aydın'ın öz geçmişi

1966 yılında Göksun'da doğan Hüseyin Coşkun Aydın, 1984 yılında Göksun İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Ortaöğretim yıllarından itibaren MTTB ve MGV faaliyetlerinde bulunan Aydın, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Kasabası Camisinde İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başlayan Aydın, 1989-1992 yılları arasında Kahramanmaraş İl Müftülüğünde memur, 1992-2002 yılları arasında Göksun İlçe Müftülüğü'nde memur, 2002-2004 yılları arasında Göksun İlçe Müftüğü'nde şef olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde Göksun Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Coşkun Aydın, evli ve dört çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Aydın, AK Parti, Kahramanmaraş, Göksun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:10:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]