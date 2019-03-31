Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hüseyin Coşkun Aydın
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Coşkun Aydın 14 bin 917, İYİ Parti
adayı Ramazan Koca
8 bin 952, BBP
adayı Ali Kıraç
5 bin 722 oy aldı.
-Aydın'ın öz geçmişi
1966 yılında Göksun'da doğan Hüseyin Coşkun Aydın, 1984
yılında Göksun İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Ortaöğretim yıllarından itibaren MTTB ve MGV faaliyetlerinde bulunan Aydın, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
1987 yılında Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak
Kasabası Camisinde İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başlayan Aydın, 1989-1992 yılları arasında Kahramanmaraş İl Müftülüğünde memur, 1992-2002 yılları arasında Göksun İlçe Müftülüğü'nde memur, 2002-2004 yılları arasında Göksun İlçe Müftüğü'nde şef olarak görev yaptı.
30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde Göksun Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Coşkun Aydın, evli ve dört çocuk babasıdır.