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Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlanıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlanıyor

11.02.2022 22:00
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, oyuncu Tamer Karadağlı ve sanatçı Kıraç'ın katılımıyla "Kurtuluş Gecesi" düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, oyuncu Tamer Karadağlı ve sanatçı Kıraç'ın katılımıyla "Kurtuluş Gecesi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinleri kapsamında, Valilik Meydanında kurulan sahnede tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı ile Adnan Erbaş, Cevat Duman, Çetin Azer Aras, Filiz Gaye Alacacı, Murat Atak, Nihat Hakan Güney, Yağmur Uzunoğlu ve Mehmet Ali Toklu tarafından "Kurtuluş Destanı" adlı oyun sahnelendi.

Oyunu izleyenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Kutlamalar kapsamında Kahramanmaraşlı ses sanatçısı Kıraç da açık hava konseriyle sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 35 bin kişinin izlediği konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sanatçı Kıraç'a çiçek takdim etti.

Güngör, burada yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir günde Kahramanmaraş halkını yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür ederek, kurtuluş mücadelesinde şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

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Kurtuluş Destanı, Tamer Karadağlı, Kahramanmaraş, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlanıyor - Son Dakika
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