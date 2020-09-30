Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, yangın, Onikişubat ilçesi Beşoluk mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 40 işçi ile müdahale etti. Bir buçuk saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ
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