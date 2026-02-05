Kahramanmaraş'ta 12 Milyar Lira Deprem Yardımı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 12 Milyar Lira Deprem Yardımı

05.02.2026 11:32
Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta 12 milyar liralık yardım yapıldı, kalıcı konut inşasına başlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, AFAD ve sosyal yardımlar kanalıyla depremzedelere yaklaşık 12 milyar liralık nakdi yardım yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, deprem sonrasında kenti yeniden ayağa kaldırmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Afetin ardından arama kurtarma faaliyetleriyle başlayan sürecin geçici iskan çalışmalarıyla devam ettiğini belirten Ünlüer, bu kapsamda 55 konteyner kentte 22 bin konteyner kurularak 68 bin vatandaşa barınma hizmeti verildiğini hatırlattı.

Kalıcı konutların yapılmaya başlanmasıyla birlikte konteyner kentlerden çıkışların hızlandığını ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"Kalıcı konutlara sevkiyat başladı. Konteyner kent sayımızı 55'ten 14'e düşürdük. Dolu konteyner sayısını da yaklaşık 4 bin 800'e indirmiş bulunuyoruz. Kahramanmaraş bu depremlerde çok ağır hasar gördü. Hem birinci hem ikinci depremde, hem kuzey hem de güney hattında büyük bir yıkım yaşandı. İlk tespitlere göre yaklaşık 7 bin 500 bina deprem anında yıkıldı. 4 bin 434 bina ise acil yıkılacak statüsüne alınarak deprem sonrası kaldırıldı."

Depremin ilk anından itibaren AFAD'ın tüm imkanlarıyla bölgede görev yaptığını vurgulayan Ünlüer, "AFAD, can kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra nakdi yardımlar da gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta bugüne kadar yaklaşık 12 milyar liralık nakdi yardım yapıldı." dedi.

"Adeta şehri yeniden inşa ediyoruz"

Kentte büyük bir yapılaşma sürecinin yürütüldüğünü belirten Ünlüer, şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar 84 bin bağımsız birimin inşası tamamlanma aşamasına geldi. Bunların 74 bininin kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Sadece konut ve iş yerleri yapmıyoruz, spor tesisleri, sağlık tesisleri, altyapı, parklar ve yeşil alanlarla adeta şehri yeniden inşa ediyoruz. Hem merkezde hem kırsalda rezerv alan çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda 25 binin üzerinde bağımsız birimden oluşan rezerv alan projelerimiz büyük oranda tamamlandı."

Eğitim altyapısının da depremlerden ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Ünlüer, 109 okulun yıkıldığını, yaklaşık 350 okulun hasar gördüğünü ve 1070 dersliğin kaybedildiğini çalışmaların tamamlanmasıyla derslik sayısının, 5 Şubat 2023'e kıyasla yüzde 18 artacağını bildirdi.

Depremlerde yıkılan üç hastanenin yerine bugüne kadar beş hastanenin tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Ünlüer, iki hastanenin yapımının ise sürdüğünü kaydetti.

Kent genelindeki tescilli kültür varlıklarına yönelik restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Ünlüer, Kahramanmaraş'ın bu alanda zengin bir mirasa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Deprem, Güncel

