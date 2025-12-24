Kahramanmaraş'ta 232 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 232 Aranan Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş\'ta 232 Aranan Kişi Yakalandı
24.12.2025 18:09
Jandarma, son bir haftada aranan 232 kişiyi yakaladı, 23'ü cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 232 kişi yakalandı, çeşitli suçlardan hüküm giyen 23'ü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmalarında aranan 232 kişi yakalandı. Yakalananlardan H.B.'nin (31) depremi fırsat bilerek hırsızlık yapmaktan 10 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında 'Silahla Tehdit' suçundan 5 yıl 45 ay 75 gün hapis cezası alan M.L. (62), 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K. (62), "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezası olan D.B. (27) ile yine aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan M.K.'nin (31) de oluğu öğrenildi.

Jandarmada ve adliyede işlemleri yapılan aranan şahıslardan 23'ü cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kahramanmaraş'ta 232 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

