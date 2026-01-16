Kahramanmaraş'ta 4 Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan V.K, 12 yıl hapis cezası olan A.A, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.K. ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan F.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.