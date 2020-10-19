Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişi yakalandı, 42'si tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişi yakalandı, 42'si tutuklandı
19.10.2020 16:13
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; uyuşturucu ticareti yapma, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 8 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 42 kişi ile çeşitli suçlardan yakalama kararı ile aranan 25 kişi olmak üzere toplam 67 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı.
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