Kahramanmaraş'ta Gazetecilik Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ta Gazetecilik Paneli

04.02.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Büyükşehir Belediyesince "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Büyükşehir Belediyesince "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversitenin Karacasu kampüsü konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinde sahada görev yapan gazetecilerin yaşadıklarını ve deprem sürecini gazeteci bakış açısıyla ele almak amacıyla panel düzenlediklerini söyledi.

Deprem sonrasında çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini anlatan Bakan, şöyle konuştu:

"Şu an içinde bulunduğumuz üniversitemizin bu binasını deprem sonrası devletimizin vermiş olduğu imkanlarla tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem sonrasında depremzedelerin konutlarının büyük bir kısmı yapıldı, teslim edildi. İş yerleri yapıldı. Devletimiz tarafından bu bölgeye her türlü imkanı ilk günden sağlandı. Bugünkü panelde de afet döneminde gazetecilik yapan basın mensupları bilgiyi oluşturdular ve ilgili yerlere aktardılar. Bu konu çok önemliydi. Üniversite olarak da depremin üzerinden 3 yıl geçti ve sahada bulunan basın mensupları depremi nasıl tanımlayacaklar, devletimizin göstermiş olduğu aksiyonu nasıl ifade edecekler bunu görmek istedik."

Bakan, devlet ve millet birlikteliğiyle her türlü sorunun üstesinden gelinebileceğini vurgulayarak panelistlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, KİÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Yusuf Taş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, TRT Haber Koordinatörü Hüseyin Erdoğan, Haber Global Ankara Temsilcisi Hasan Ulyaş, A Haber Moderatörü Merve Türkay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Uzman Mert Ödeş konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, 6 Şubat 2023 depremlerinin medyada temsili, kriz dönemlerinde doğru ve güvenilir habercilik, deprem anı ve sonrasında yaşananlar ile "asrın felaketi" sonrası ihya ve inşa süreci ele alındı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Gazetecilik Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Çok sayıda yaralı var Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Galatasaray’da Ngaha transferinin ardından Can Armando’da da işlem tamam Galatasaray'da Ngaha transferinin ardından Can Armando'da da işlem tamam
Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi

20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 21:26:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Gazetecilik Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.