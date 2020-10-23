Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 103 kişiden 70'i tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 103 kişiden 70'i tutuklandı

23.10.2020 19:19
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 103 kişiden 70'i tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 103 kişiden 70'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 103 kişiden 70'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyusturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklanırken, 33'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 103 kişiden 70'i tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü Son Dakika: Trabzonspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı         
18:48
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi         
17:55
Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:36
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak         
11:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 19:28:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 103 kişiden 70'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei