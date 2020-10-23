Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 103 kişiden 70'i tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 103 kişiden 70'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyusturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan aranan 103 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklanırken, 33'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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