KAHRAMANMARAŞ - Dağdan kopan kaya parçalarının kapattığı yol temizlendi - Son Dakika

Türkoğlu ilçesinde dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu kapanan Yoğunoluk Yaylası yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Kentte etkili olan hava koşulları nedeniyle kırsaldaki Beyoğlu Mahallesi'ndeki Yoğunoluk bağlantı yolu, dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle kapandı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, Türkoğlu Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Kaya parçalarının iş makineleriyle temizlendiği yol, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
Öte yandan, kar yağışı sırasında elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle kırsaldaki Doluca, Kızıleniş, Büyükimalı, Küçükimalı, Kaledibi, Çakıroğlu Hopurlu, Önsenhopuru, Yavuzlar, Beyoğlu, Dedeler, Ceceli ve Avsarlı mahallelerine yaklaşık 40 saattir enerji verilemediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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