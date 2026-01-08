Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
