Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında hakkında 5 suçtan 22 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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