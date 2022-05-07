KAHRAMANMARAŞ - Havayı kirleten termik santrale para cezası verildi - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Havayı kirleten termik santrale para cezası verildi

07.05.2022 21:49

Kahramanmaraş'ta hava kirliliğine neden olan termik santrale 394 bin 548 lira para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ta hava kirliliğine neden olan termik santrale 394 bin 548 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada, Afşin ilçesi kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren termik santralin yoğun şekilde hava kirliliğine neden olduğu paylaşımı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, işletmenin 1 numaralı ünitesinde arıza meydana geldiğini ve söz konusu ünitenin devreden çıkarılmasına kadar geçen sürede hava kirliliğine neden olunduğunu tespit eden ekipler, işletmeye 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.

KAHRAMANMARAŞ - Havayı kirleten termik santrale para cezası verildi
KAHRAMANMARAŞ - Havayı kirleten termik santrale para cezası verildi
KAHRAMANMARAŞ - Havayı kirleten termik santrale para cezası verildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Havayı kirleten termik santrale para cezası verildi - Son Dakika


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