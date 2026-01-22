Kahramanmaraş\'ta Hemşire Şiddeti

Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddetinin ardından bedensel ve zihinsel engelli kalan minik Deniz'in şiddete uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Hemşirenin Deniz'in başına defalarca vurması, bacağını sıkması ve sonrasında bacağının hareketsiz kalması görüntülerde yer aldı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kızı Deniz'i dünyaya getirdi. Yeni doğan servisinde kuvöze alınan Deniz'e 31 Mayıs 2021'de bir hemşire kontrol ettiği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve bacağında da şişlik gördü. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken güvenlik kamerası kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonunda 26 Mayıs 2021'de bebeğin 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B.'nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

Hastane yönetimi Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastaneye sevk edilerek tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz'in ailesine çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık B.'nin yargılanmasına karar verirken olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık B. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. e-Devlet'ten de aileye dava gününe dair mesaj gitti. Mesaja bir anlam vermeyen aile, avukatları aracılığıyla yaptığı araştırmada hemşire Hazel Dırık B.'nin kızları Deniz'e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrendi.

Yargılama sürerken, Hazel Dırık B.'nin minik Deniz'e uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hemşire Hazel Dırık B.'nin kan almak isterken ağlamaya başlayan Deniz'in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan bebek birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görülüyor. - KAHRAMANMARAŞ