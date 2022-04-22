Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

22.04.2022 18:48
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arıtaş Mahallesinde bir vatandaşın tarlasında bulunan sulama pompasına ait 850 metre uzunluğundaki elektrik tellerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arıtaş Mahallesinde bir vatandaşın tarlasında bulunan sulama pompasına ait 850 metre uzunluğundaki elektrik tellerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda daha önce hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen F.M (26) ile Y.M. (37) yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Arıtaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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