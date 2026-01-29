Kahramanmaraş\'ta Kaçak Telefon Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1422 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1422 kaçak cep telefonu ile 1422 şarj aleti ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
