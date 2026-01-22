Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda kayıt dışı cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?