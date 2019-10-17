Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Yangın, Göksun ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde engebeli arazide çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2 hava aracı, 1 dozer, 1 greyder, 5 arazöz ve 25 personelle yangına müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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