Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta orman yangını, System.String[]

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.


Yangın, Göksun ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde engebeli arazide çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2 hava aracı, 1 dozer, 1 greyder, 5 arazöz ve 25 personelle yangına müdahale edildi.


Kontrol altına alınan yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Yoğunoluk, Göksun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu Eski eşi tarafından çalıştığı servis aracından indirilip tüfekle vuruldu: Yaralanan kadının bir bacağı kesilebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]