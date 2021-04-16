Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki bir otomobil yandı.

Yeni Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk olarak bölgedeki esnafın müdahale ettiği yangın, çevredekilerin durumu haber vermesiyle olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.