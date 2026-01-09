Kahramanmaraş'ta Servis Aracı Devrildi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Servis Aracı Devrildi

09.01.2026 11:04
Elbistan-Çoğulhan karayolunda kaygan zemin nedeniyle servis aracı devrildi, yaralanan olmadı.

Kahramanmaraş'ta Elbistan- Çoğulhan karayolunda işçi taşıyan servis aracı, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda meydana geldi. İçerisinde 23 işçinin bulunduğu servis aracı karayolunda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarına savrulan araç yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan 23 işçinin kazayı yara almadan atlattığı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Servis aracında maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Servis aracı, Çoğulhan, Elbistan, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

