Kahramanmaraş\'ta soba faciası: Aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi olayı, bir kez daha soba kullanımındaki tehlikeleri gözler önüne serdi. Aynı aileden 4 kişinin etkilendiği olayda, vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, özellikle kış aylarında soba kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

SOBADAN SIZAN GAZ AİLEYİ ETKİLEDİ

Edinilen bilgilere göre, Afşin ilçesinde yaşayan bir aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Evde bulunan kişiler kısa sürede rahatsızlanınca durum fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zehirlenme belirtileri gösteren vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde sobadan sızan gazın kapalı ortamda birikmesi sonucu zehirlenmenin meydana geldiği değerlendirildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda D.A. (79), H.A. (39), D.A. (44) ve H.A. (27) olmak üzere toplam 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uzmanlar, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesinin zor olduğuna dikkat çekerek, soba ve baca bakımlarının düzenli yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer ise benzer olayların yaşanmaması için vatandaşların daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Haber: Muhammet Özer