Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı

13.05.2022 14:51
Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkmaz Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, şüpheli aracı durdurup arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 tabak, 2 hançer, 1 mızrak ucu, 1 tanrıça heykeli, 3 gümüş sikke ve 1 bakır madalyon ele geçirildi. Araçtaki H.K., E.K., A.D. ve E.B. gözaltına alınırken, tarihi eserler Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kahramanmaraş, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 'tarihi eser' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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