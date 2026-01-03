Kahramanmaraş\'ta Tünelde Araç Yangını

Kahramanmaraş'ta tünel içinde çıkan araç yangını bölgedeki trafik ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, Göksun Edebiyat Yolu Necip Fazıl Kısakürek Tüneli içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 46 BS 780 plakalı Peugeot marka araçta, Kahramanmaraş-Göksun istikametinde seyir halinde iken elektrik aksamından kaynaklı motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölge trafik ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, sürücü ile araçta bulunan 1 yolcuyu güvenli alana tahliye ederek tünel trafiğini araç geçişine kapattı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının gecikeceğinin anlaşılması üzerine, trafik ekipleri tünel içerisinde bulunan yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumlarını kullanarak yanan araca müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araç yangını süresince tünel trafiği yaklaşık 10 dakika boyunca ulaşıma kapatıldı. Söndürme çalışmalarının ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak trafik tek şeritten kontrollü şekilde açıldı. Yanan aracın kaldırılmasının ardından tünel trafiği çift şeritli olarak yeniden ulaşıma açıldı. - KAHRAMANMARAŞ