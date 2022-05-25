Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

25.05.2022 18:02

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Hareket polislerinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, M.C., İ.İ., A.K. ve H.Ö. isimli şüpheliler yakalanırken, ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan şüpheli 4 kişiden H.Ö. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
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