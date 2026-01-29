Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı .

Alınan ilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı, 717 adet sentetik ecza hap, 93 adet sentetik ecza hap ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ