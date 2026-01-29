Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı .
Alınan ilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı, 717 adet sentetik ecza hap, 93 adet sentetik ecza hap ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?