Kahramanmaraş'ta Yeşil Dönüşüm Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Yeşil Dönüşüm Ziyaretleri

Kahramanmaraş\'ta Yeşil Dönüşüm Ziyaretleri
13.01.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DOĞAKA, 2025 Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında Kahramanmaraş'ta saha incelemeleri yaptı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında Kahramanmaraş'ta destek almaya hak kazanan ve değerlendirme aşamasında olan firmalara yönelik saha incelemesi gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinde bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DOĞAKA ekibi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) uzman ekibi, 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında 7 Ocak ve 9 Ocak 2026 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta program kapsamında destek almaya hak kazanan ve değerlendirme aşamasında olan firmalara yönelik saha ziyaretleri ve teknik incelemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 3 günde 3 firma ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların mevcut üretim süreçleri yerinde incelenerek yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak verilerin toplanmasına yönelik teknik değerlendirmeler yapıldı. TÜBİTAK MAM uzmanları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, firmaların üretim altyapıları hakkında detaylı bilgiler alınarak, yeşil dönüşüm sürecinde uygulanabilecek iyileştirme alanlarına ilişkin ön tespitlerde bulunuldu.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen bu saha ziyaretleri sonucunda elde edilecek analiz ve değerlendirme raporlarının, firmalara yeşil dönüşüm yol haritası sunmasının yanı sıra TR63 Bölgesi'nde sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm kapsamındaki sanayi uygulamalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Yeşil Dönüşüm Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:42:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yeşil Dönüşüm Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.