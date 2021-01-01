Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Hersanlıoğlu yeni yıl tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Hersanlıoğlu yeni yıl tedbirlerini denetledi
01.01.2021 14:41
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, görevleri başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıl tedbirlerini denetledi.
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, görevleri başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıl tedbirlerini denetledi.
Hersanlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez ve İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem ile polis ve jandarma kontrol noktalarını inceleyerek, yeni yılı görevi başında karşılayan güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.
Hersanlıoğlu, daha sonra ilçe devlet hastanesi, itfaiye ve organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutladı.
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