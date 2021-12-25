Üye Girişi
Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor - Son Dakika

Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor

25.12.2021 20:34

Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor Kahramanmaraş'ta eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden genç, çektiği videolarla hem Türkiye'yi hem de Kahramanmaraş'ı tanıtıyor Kahramanmaraş'ta eğitim...

Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor

Kahramanmaraş'ta eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden genç, çektiği videolarla hem Türkiye'yi hem de Kahramanmaraş'ı tanıtıyor

DUBLİN - Kahramanmaraş'ta eğitim hayatını tamamladıktan sonra İrlanda'ya yerleşen genç, çektiği videolarla Türkiye ve Kahramanmaraş'ı tanıtıyor.

Kahramanmaraş'ta eğitim hayatını tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İrlanda'nın başkenti Dublin'e yerleşen Yasin Çayır (28), data ve yazılım üzerinde eğitimini burada sürdürmeye devam etti.

Eğitiminin yanı sıra Türkiye'nin kültür, tarih, müzik ve coğrafyası hakkında videolar çekmek isteyen Çayır, karşılaştığı insanlarla iyi diyaloglar kurarak İrlandalılara, Türkiye ve Kahramanmaraş tarihi hakkında sorular sorup bilgiler aktarıyor.

Amacının Türkleri ve memleketi Kahramanmaraş'ı tanıtmak olduğunu ifade eden Çayır, "Ben yaklaşık 3 yıldır İrlanda'da yaşıyorum. Data üzerine mastır yapıyorum ve son bir yıldır da ülkemizi Avrupa'da tanıtmaya çalışıyorum. Ülkemizin tarihi yerlerini, dizilerimizi, filmlerimizi yurt dışında tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor
Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor
Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Üniversite, İrlanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor - Son Dakika


Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar         
20:29
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05

Son Dakika Haberleri
20:34 Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi
20:31 Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek
20:28 Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar
20:27 Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı
19:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz
19:23 Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi
19:19 Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi
19:16 Ünlü manken Natasha Oakley paylaştığı fotoğrafla gündem oldu! Takipçileri uyarı mesajları attı
18:52 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron
18:42 Gol sevinci gündem oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin perde arkasını anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 20:41:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement