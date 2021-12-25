Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor - Son Dakika

Kahramanmaraşlı genç, çektiği videolarla Türkiye'yi Avrupalılara tanıtıyor

Kahramanmaraş'ta eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden genç, çektiği videolarla hem Türkiye'yi hem de Kahramanmaraş'ı tanıtıyor

DUBLİN - Kahramanmaraş'ta eğitim hayatını tamamladıktan sonra İrlanda'ya yerleşen genç, çektiği videolarla Türkiye ve Kahramanmaraş'ı tanıtıyor.

Kahramanmaraş'ta eğitim hayatını tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İrlanda'nın başkenti Dublin'e yerleşen Yasin Çayır (28), data ve yazılım üzerinde eğitimini burada sürdürmeye devam etti.

Eğitiminin yanı sıra Türkiye'nin kültür, tarih, müzik ve coğrafyası hakkında videolar çekmek isteyen Çayır, karşılaştığı insanlarla iyi diyaloglar kurarak İrlandalılara, Türkiye ve Kahramanmaraş tarihi hakkında sorular sorup bilgiler aktarıyor.

Amacının Türkleri ve memleketi Kahramanmaraş'ı tanıtmak olduğunu ifade eden Çayır, "Ben yaklaşık 3 yıldır İrlanda'da yaşıyorum. Data üzerine mastır yapıyorum ve son bir yıldır da ülkemizi Avrupa'da tanıtmaya çalışıyorum. Ülkemizin tarihi yerlerini, dizilerimizi, filmlerimizi yurt dışında tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.