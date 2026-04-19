Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bayazitli Mahallesi’nde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan kişi sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Şehit Üzeyir Bağcı Sokak’ta meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç aniden kontrolden çıkarak devrildi. Araç birkaç kez takla atarak durabilirken, kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan kişi mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALIYI KURTARDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıya müdahale ederek titiz bir çalışma yürüttü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer