Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Gümüşçay Mahallesi'nde iddiaya göre ilçede oto tamirciliği yapan Murat Çetin, bilinmeyen nedenle eşi Şennur Çetin ile tartıştı.

ÖNCE KARISINI SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin, eşine tabanca ile ateş etti, ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

OĞLUNDAN HELALLİK ALMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kanser tedavisi gören eşi Şennur Çetin'i öldüren Murat Çetin'in, askerden yeni gelen ve olay sırasında evde olan oğlundan helallik istediği, ardından da aynı tabancayla kendisini vurarak hayatını sonlandırdığı öğrenildi. Bu arada Çetin çifti, Eynesil'de kılınan cenaze namazı sonrası Görele'nin Çavuşlu beldesinde toprağa verildi.