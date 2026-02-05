Kahta\'ya Ağır Ceza Mahkemesi Kuruldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uzun süredir talep edilen Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Bu hafta itibarıyla faaliyete geçen Kahta Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanlığına Birsen Ergezen atandı.

Kahta, Sincik ve Gerger ilçelerinde yaşayan vatandaşlar bugüne kadar ağır ceza davaları için Adıyaman Merkez Adliyesi'ne gitmek zorunda kalıyordu. Yaklaşık 200 bin nüfusa hizmet veren bölgede yaşanan ulaşım zorlukları ve artan iş yükü, Kahta'da Ağır Ceza Mahkemesi kurulmasını zorunlu hale getirmişti.

Deprem sonrası nüfusu 130 bine yaklaşan Kahta'da yeni mahkemenin faaliyete geçmesiyle birlikte, bölge halkının adalete erişiminin kolaylaşması ve Adıyaman Adliyesi'nin iş yükünün hafiflemesi bekleniyor. Öte yandan Kahta Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ilçenin kurumsal gelişimine de katkı sağlaması öngörülüyor. - ADIYAMAN