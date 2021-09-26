Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı - Son Dakika

Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Düzce'de kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kahvehanedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak, tavla ve okey oyunlarına devam etti.

Düzce'nin Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede edinilen bilgiye göre, işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı. OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER Borulardan çıktığı düşünülen dumanların, çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi, hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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