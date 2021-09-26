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Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı - Son Dakika

Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

26.09.2021 12:25

Düzce'de kahvehanenin bacasında çıkan yangın, işletme sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kahvehanedeki müşteriler ise dumanlara rağmen yerlerinden kalkmayarak, tavla ve okey oyunlarına devam etti.

Düzce'nin Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede edinilen bilgiye göre, işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı.

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Borulardan çıktığı düşünülen dumanların, çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi, hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

oyunlar, İtfaiye, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı - Son Dakika
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