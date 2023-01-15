KAHVEHANEDE OTURAN HUSUMETLİSİNİ VURMAYA GİTTİ BAŞKASINI ÖLDÜRÜP KAÇTI

Emin YEŞİL - Derya EVREN- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de silahlı saldırgan husumetlisinin oturduğu kahvehaneye girerek ateş açtı. Saldırıda olayla ilgisi olmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir (62) hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Mustafa Kandemir gözyaşları arasında toprağa verildi. Kandemir'in yeğeni Mehmet Zengil, "Hiç suçu yokken oturduğu yere bir tane cani geliyor, sağa sola hedef gözetmeksizin ateş ediyor, dayım da can veriyor. Hiç suçu günahı olmayan insan." dedi.

Olay, cuma günü saat 16.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, husumetlisinin kahvehanede oturduğunu duydu. Kahvehaneye giden şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak içerideki husumetlisine ateş etti. Ancak kahvehanedekilerin müdahale için ayağa kalkmasından korkan şüpheli bu sefer hedef gözetmeden ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri olayla ilgisi bulunmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir'in boynuna isabet etti. Saldırıda 2 kişi daha yaralandı. Şüpheli, 3 kişiyi yaraladıktan sonra kahveden çıkarak kaçmaya başladı. Kaçarken sağa sola ateş eden şüpheliyi bir kişi de kovaladı ancak yakalayamadı.

MUSTAFA KANDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Kandemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa Kandemir'in yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kandemir'in yakınları Adli Tıp Kurumu'nda DHA'ya konuştu.

"KAHVEDE OTURUYORMUŞ, BİRİ RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ"

Mustafa Kandemir'in yakını Osman Cengiz, "Amcamın oğlu oluyor, kahvehanede oturmuş arkadaşlarıyla biri gelmiş rastgele ateş açmış. 2 mermi amcama denk gelmiş, bir mermi başkasına, bir mermi de husumetli olduğu kişinin bacağına denk geliyor, amcam da hastanede vefat ediyor. Saldırganı tanımıyoruz, kim olduğunu da bilmiyoruz. Masum bir şekilde kahvede oturmuş, kahvehanede gelişi güzel ateş açılınca amcama gelmiş. Kuruyemiş dükkanı vardı orada, oradan çıkıp kahvede çay içmeye gidiyor, 5 çocuğu vardı. Biz böyle insanların beline silah koyup gezmesinden rahatsızız istiyoruz ki adalet yerini bulsun" dedi.

"HİÇ SUÇU GÜNAHI OLMAYAN İNSAN"

Mustafa Kandemir'in yeğeni Mehmet Zengil ise, "Hiç suçu yokken oturduğu yere bir tane cani geliyor, sağa sola hedef gözetmeksizin ateş ediyor, dayım da can veriyor. Bu şahıs yakalansın böyle şeyler artık yaşanmasın. Ortalık Teksas'a dönmüş dışarı çıkmaya korkuyoruz, böylelerinin yakalanıp cezasını çekmesini istiyoruz. Hiç suçu günahı olmayan insan. 5 çocuklu, 62 yaşında vefat etti" diye konuştu.

"ÖNCE 5 EL SIKTI SONRA KAÇARKEN DE SIKTI"

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaf olan Nahit Aydın, "İçerde müşterim vardı. Bir anda silah sesi geldi. Sonra biri aşağıya doğru koşarak ateş etmeye devam etti. Olayın olduğu yere hiç gitmedim. Nedenini de bilmiyorum. Silah seslerini ilk duyduğumda korkmadım ama ikinci kere ateş edilince korktum. Önce 5 el kahvehanede sıktı. Orada 5 mermi kovanı var zaten. Sonra da kaçarken 3-4 el ateş etti. Kovalayan vardır da ben göremedim" dedi.

Mustafa Kandemir'in cenazesi dün adli tıp kurumundan alınarak Sultangazi Hz. Yusuf Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası Kandemir, Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin olaydan sonra etrafa ateş ederek kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde koşarak kaçan şüphelinin elindeki tabancayla hedef gözetmeksiniz ateş açtığı, o sırada kalabalık olan caddede panik oluştuğu, çevredekilerin kendilerini iş yerlerine atarak kurşunlardan kaçtığı görüldü. Görüntülerde bir kişinin şüpheliyi kovaladığı anlar da yer aldı.