Kalabak Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak - Son Dakika

Kalabak Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak

16.10.2020 18:27
Kalabak Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kalabak Mahallesi'nde, vatandaşların özellikle kış aylarında tarım arazilerine gitmesini engelleyen İncirbükü Ovası'ndaki derenin üzerine köprü inşa edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kalabak Mahallesi'nde, vatandaşların özellikle kış aylarında tarım arazilerine gitmesini engelleyen İncirbükü Ovası'ndaki derenin üzerine köprü inşa edildi.

Aliağa Belediyesi, Kalabak Mahallesi'nde vatandaşların kış aylarında tarım arazilerine ulaşamama sorununu çözüyor. Bu kapsamda, İncirbükü Ovası'ndaki derenin üzerine köprü inşa edildi. Belediyesi ekiplerinin, 28,5 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğinde yapılan köprünün üzerine sıcak asfalt serimi yapacağı, köprünün tamamlanmasıyla vatandaşların kış aylarında kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde tarım arazilerine ulaşmalarının sağlanacağı belirtildi.

Aliağa Belediyesi tarafından köprünün inşa edilmesini değerlendiren Kalabak Mahallesi Muhtarı Mehmet Kartal, "İncirbükü Ovası'ndaki derenin kış aylarında bize geçiş vermemesinden dolayı Yeni Kalabak ile Eski Kalabak arasındaki bağlantımız kesilmekteydi. Vatandaşlarımız kış aylarında ulaşımını 3-5 km öteden dolaşarak sağlıyordu. Belediye Başkanımız Serkan Acar'dan bir köprü talep ettik ve köprümüz Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla yapıldı. Deremizdeki köprü, köyümüzün iki mahallesini bağlayıp yolu yakınlaştırdı. Artık arazilerimize kış aylarında daha rahat gidip geleceğiz. Köprü, Hacıömerli Mahallesi, Çoraklar Mahallesi ve Yeni Şakran Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımızın arazisine gidip gelmesinde de kolaylık sağlayacak. Önümüzdeki günlerde sıcak asfalt serimi gerçekleştirilip köyümüzün hizmetine sunulacak" diye konuştu.

Aliağa Belediyesinin vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduğunu belirten Kartal, emeği geçenlere teşekkür etti. Kartal, "Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyorum. Yeni projelerimiz var. Köyümüzün içindeki 101 tane tarihi kuyumuzun turizme kazandırılması gerekiyor. Bunun için de girişimlerimiz başladı. Başkanımız kuyuların restorasyonu için plan ve proje hazırlattı. 2021 yılında programda olacağının müjdesini verdi" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kalabak Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak
Kalabak Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak
Kalabak Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak

Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kalabak Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarım arazilerine rahatça ulaşacak - Son Dakika

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