Kale'de Hayat Boyu Öğrenme Semineri sürüyor - Son Dakika

Kale ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce muhtarlara hayat boyu öğrenme faaliyetleri hakkında seminer verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İzollu Ortaokulunun Salonundaki toplantıda, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin hayatın her alanında farklı öğrenim ve yaş seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, sosyal-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla beceri ve yeterliliklerini geliştirerek öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve öğrenen bireyden öğrenen topluma gitmek üzere düzenlendiğini söyledi.

Bilginin daha geniş kitleler tarafından paylaşılmasının eğitimde fırsat eşitliğine ve sosyal adalete katkı sağlayacağını dile getiren Bulut, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşması ile toplumda hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının oluşacağını belirtti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ise ilçede ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, arıcılık, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, ağaç ve bağ budaması ve peynir üretimi ile ilgili kursların talepler doğrultusunda açılacağını kaydetti.

Seminere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol ve şube müdürleri katıldı.