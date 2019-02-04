Kalın: "İstihbarat Birimlerimiz Türkiye'nin Güvenliği Çerçevesinde ve Suriye Sahasındaki...
1 saat önce
Kalın: "İstihbarat birimlerimiz Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde ve Suriye sahasındaki yürüttükleri operasyonların emniyeti ve selameti açısından zaman zaman farklı merkezlerle buna Şam'da dahil, Haseke, Kamışlı'daki rejim unsurlarıda dahil olmak üzere bir takım temaslarda bulunabilirler.
Kalın: "İstihbarat birimlerimiz Türkiye
'nin güvenliği çerçevesinde ve Suriye
sahasındaki yürüttükleri operasyonların emniyeti ve selameti açısından zaman zaman farklı merkezlerle buna Şam
'da dahil, Haseke, Kamışlı'daki rejim unsurlarıda dahil olmak üzere bir takım temaslarda bulunabilirler. Bunda şaşıracak bir durum yok ama bu direkt rejimin meşruiyetini tanıma anlamına gelmez."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:50 Kaynak: AA
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